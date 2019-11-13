Lufthansa konnte leicht wachsen

Lufthansa Boeing 747-8I (Foto: Lufthansa)

Lufthansa German Airlines konnte im Oktober 2019 insgesamt 6,518 Millionen Fluggästen an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, gegenüber dem Vorjahresoktober entspricht dies einer Zunahme von 1,6 Prozent.

Verglichen mit dem Vorjahresoktober wurde das Angebot um 4,7 Prozent auf 18,281 Milliarden Sitzplatzkilometer erhöht, die Nachfrage verbesserte sich um 5,8 Prozent auf 15,034 Milliarden Sitzplatzkilometer. Der Sitzladefaktor verbesserte sich um 0,8 Prozentpunkte auf 82,2 Prozent.

In den ersten zehn Monaten des laufenden Jahres konnte Lufthansa German Airlines insgesamt 61,142 Millionen Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von 2,6 Prozent.

Konzernweit stiegen die Passagierzahlen bei der Lufthansa Group im Oktober um 1,1 Prozent auf 13,346 Millionen Fluggäste.

In den ersten zehn Monaten des laufenden Jahres stiegen bei den Konzern Airlines von Lufthansa gesamthaft 124,978 Millionen Passagiere zu, was einem Wachstum von 2,9 Prozent entspricht.