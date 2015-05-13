Lufthansa konnte im April wachsen

Lufthansa Airbus A340 (Foto: Lufthansa)

Lufthansa konnte im April 2015 6,725 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, gegenüber dem Vorjahresapril entspricht dies einer Zunahme von 10,6 Prozent.

Das Angebot wurde verglichen mit dem April 2014 um 11,4 Prozent auf 17,195 Milliarden Sitzplatzkilometer erhöht, die Nachfrage verbesserte sich um 10,7 Prozent auf 13,348 Milliarden Sitzplatzkilometer. Der Sitzladefaktor verschlechterte sich um 0,5 Prozentpunkte auf 77,6 Prozent. Lufthansa Cargo konnte bei den Frachttonnagen ein Wachstum von 9,3 Prozent vermelden, transportiert wurden im April 134.000 Tonnen Luftfracht.

Konzernweit entwickelten sich die Passagierzahlen ebenfalls positiv, mit den Konzernairlines flogen im April 9,140 Millionen Fluggäste, das entspricht einem Wachstum von knapp sieben Prozent.