Lufthansa kauft weitere Dreamliner

Boeing 787-9 Dreamliner (Foto: Boeing)

Die Lufthansa Group kauft sieben weitere Boeing 787-9 Dreamliner, diese sollen die verspätete Auslieferung der Boeing 777-9 kompensieren.

Die sieben hochwirtschaftlichen und treibstoffeffizienten 787-9 Passagierflugzeuge sollen die Kapazitätslücken schließen, die durch die verspätete Auslieferung der Boeing 777-9 Modelle entstehen (ursprünglich geplante Auslieferung 2023, aktuell avisiert 2025). Lufthansa wird die Flugzeuge, die ursprünglich für andere Fluggesellschaften vorgesehen waren, ab 2025 erhalten. Gleichzeitig werden die Auslieferungstermine der bereits bestellten Boeing 787-9 angepasst und teilweise auf 2023 und 2024 vorgezogen.