Lufthansa kann zulegen

Lufthansa Airbus A340-600 in München (Foto: Lufthansa)

Mit der Lufthansa German Airlines flogen im November 2018 insgesamt 5,479 Millionen Passagiere, das waren 2,7 Prozent mehr als im gleichen Vorjahresmonat.

Das Angebot wurde gegenüber dem November 2017 um 5,9 Prozent auf 15,596 Milliarden Sitzplatzkilometer vergrößert, die Nachfrage verbesserte sich um 5,2 Prozent auf 12,292 Milliarden Sitzplatzkilometer. Der Sitzladefaktor verschlechterte sich um 0,5 Prozentpunkte auf 78,9 Prozent.

Mit der Lufthansa German Airlines flogen in den ersten elf Monaten des laufenden Geschäftsjahres 65,241 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Wachstum von 6,6 Prozent.

Konzernweit verbesserten sich die Passagierzahlen im November 2017 um sechs Prozent auf 10,634 Millionen Fluggäste.

In den ersten elf Monaten des laufenden Jahres stiegen bei den Konzern Airlines von Lufthansa gesamthaft 132,421 Millionen Passagiere zu, was einem Wachstum von 10,3 Prozent entspricht.