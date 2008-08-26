Lufthansa könnte Eurowings ganz übernehmen

Nach einigen Zeitungsartikeln könnte Lufthansa tatsächlich die 51 Prozent der Aktien des Mehrheitsaktionärs von Eurowings übernehmen.

Falls Lufthansa das Aktienpaket über 51 Prozent von Dr. Albrecht Knauf übernehmen würde, müsste sie als unabhängige Tochtergesellschaft weiter geführt werden, um Tarifangleichungen an den Lufthansa Konzern vermeiden zu können. Viele Zeitungen spekulieren nun, dass Lufthansa die ganzen Kräfte in einer Zusammenlegung der Fluggesellschaften Germanwings, Condor, TuiFly und schliesslich noch Eurowings bündeln könnte. Wir von FliegerWeb meinen dazu, dass die Kundenorientierung bei solchen Mega Fusionen unterschiedlichster Kulturen arg leiden würde!