Lufthansa ist startklar für die Osterferien

Lufthansa Airbus A350 München (Foto: Flughafen München)

Mehr als 240.000 Lufthansa Fluggäste werden am ersten Ferienwochenende über die Ostertage in Frankfurt und München erwartet.

In vielen Bundesländern, darunter Hessen, Bayern, Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen, beginnen am 27. März die Osterferien. Viele tausend Menschen freuen sich auf den Urlaub und das Reisen in ferne Länder.

Lufthansa hat sich auf die erste große Reisewelle des Jahres umfassend vorbereitet und verstärkt die Zahl der an Schaltern und Gates eingesetzten Mitarbeitenden. Insgesamt rechnet Lufthansa in Frankfurt am ersten Ferienwochenende bei fast 960 Abflügen mit rund 152.000 Fluggästen. In München werden an diesem Wochenende mehr als 88.000 Lufthansa Passagiere erwartet, und es sind mehr als 610 Starts geplant.

Besonders beliebt sind aktuell Reiseziele im Mittelmeerraum wie Portugal, Spanien, Griechenland und Italien. Und auch Ziele in Nordeuropa liegen hoch im Kurs. Bei Fernreisenden sind die Destinationen in Asien, wie Bangkok und Singapur, und Kapstadt in Südafrika sehr nachgefragt.

Lufthansa empfiehlt ihren Fluggästen für einen reibungslosen Ablauf am Abreisetag, ab 30 Stunden vor dem Abflug bequem online oder in der Lufthansa App einzuchecken, ihren Sitzplatz auszuwählen und die Online-Bordkarte zu speichern oder auf das Mobiltelefon senden zu lassen. Bereits vor dem Abflug können Fluggäste alle Speisen auswählen und über die Lufthansa App, die Website oder per Link in der Pre-Flight-E-Mail vorbestellen. Im persönlichen Menüplan werden dabei genau die Gerichte angezeigt, die auf dem Flug verfügbar sind.

Reisegruppen und Reisende mit viel Gepäck und mit kleinen Kindern wissen die Möglichkeit des Vorabend Check-ins zu schätzen. Maximal 23 Stunden vorher kann das Gepäck an den Flughäfen Frankfurt und München am Gepäck-Automaten abgegeben werden.

Am Abflugtag bittet Lufthansa ihre Gäste darum, genügend Zeit mitzubringen und frühzeitig am Flughafen zu sein. Fluggäste, die am Fernbahnhof in Frankfurt ankommen, können ihr Gepäck direkt beim Übergang zum Flughafen einchecken. Lufthansa empfiehlt ihren Gästen, im Rahmen der Freigepäckmenge insbesondere auch größeres Handgepäck an den Check-in-Schaltern aufzugeben. Das sorgt für einen reibungslosen Durchlauf an den Kontrollen und beim Boarding und führt zu einem pünktlichen Abflug. Weiterführende Information zur Mitnahme von Handgepäck sind zu finden unter: https://www.lufthansa.com/de/de/handgepaeck.

Für Familien mit Kindern bietet Lufthansa besondere Services an, um entspannt in den Urlaub zu starten: Am Flughafen München hält Lufthansa in den Osterferien einen Familien-Check-in Schalter bereit (408/409), und es gibt für Familien mit kleinen Kindern und für Passagiere mit Unterstützungsbedarf eine zusätzliche Sicherheitskontrolle. Am ersten Ferienwochenende sind auch wieder die Lufthansa Maskottchen Lu und Cosmo unterwegs, um den jüngsten Gästen die Wartezeit zu verkürzen. Am Frankfurter Flughafen findet am Gate A13 für Fluggäste anlässlich des 100‑jährigen Gründungsjubiläums der Lufthansa eine Sonderaktion mit attraktiven Giveaways statt. Für Familien steht hier ebenfalls eine spezielle Sicherheitskontrolle bei den Gates A1 bis A5 zur Verfügung. An beiden Flughäfen gibt es außerdem speziell für Kinder reservierte Spiel-Bereiche.

Beim Boarding haben Familien mit Kindern im Alter von bis zu sechs Jahren die Möglichkeit, das Flugzeug vor den anderen Fluggästen zu betreten. Auch an Bord bietet Lufthansa Kindern ausreichend Unterhaltung, zum Beispiel durch eigens für die Airline entwickeltes Spielzeug oder das kindgerechte Inflight-Entertainment-programm. Außerdem werden auf allen Langstreckenflügen spezielle Kindermenüs und Babynahrung angeboten, die bis zu 24 Stunden vor Abflug kostenfrei vorbestellt werden können. Auch auf Europaflügen verwöhnt Lufthansa ihre jüngsten Gäste - mit der Onboard Delights Kids Box. Sie enthält eine Auswahl an kindgerechten, leckeren Snacks und kann ganz einfach bis 24 Stunden vor Abflug kostenpflichtig vorbestellt werden.

Passend zu den Osterferien wird es für Kinder auf vielen Flügen vom 20. März bis zum 12. April eine Ferientüte mit kleinen Ostergeschenken geben. Für kleine und große Gäste werden in der Osterwoche Schoko-Osterhasen oder Pralinen angeboten.