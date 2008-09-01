Lufthansa ist beste Fluggesellschaft Europas

Lufthansa erhielt von den World Airline Awards die Auszeichnung als beste Fluggesellschaft Europas 2008.

Die Wahl basiert auf der Befragung von über 15 Millionen Passagieren, die Skytrax, ein unabhängiges Londoner Luftfahrtforschungsinstitut, während 11 Monaten seit dem August 2007 durchführte. Die Passagiere wurden nach ihrer Zufriedenheit mit insgesamt 59 europäischen Fluggesellschaften gefragt. Lufthansa konnte mit innovativen Check-In und Gepäckhandhabung sowie dem freundlichen Personal punkten. Auch der Service, das Unterhaltungsprogramm und die Menus an Bord konnten überzeugen.

Zum dritten Mal in zehn Jahren wurde Singapore Airlines zur besten Fluggesellschaft der Welt gewählt. Die Top Ten der Rangliste teilen asiatische, australische und nah-östliche Fluggesellschaften unter sich auf, europäische und amerikanische Fluggesellschaften können nicht mithalten. Hier eine Auswahl der Ranglisten:



Top Ten der Airlines weltweit:

1. Singapore Airlines 6. Malaysia Airlines

2. Cathay Pacific 7. Qatar Airways

3. Qantas 8. Air New Zealand

4. Thai Airways 9. Emirates

5. Asiana Airlines 10. Etihad Airways

Sieger nach Regionen:

• Beste europäische Airline: Lufthansa

• Beste nordamerikanische Airline: Continental Airlines

• Beste indische Airline: Kingfisher Airlines

• Beste transatlantische Airline: British Airways

• Beste chinesische Airline: Hainan Airlines



Sieger nach Kategorien:

• Beste Erste Klasse: Cathay Pacific

• Beste Business Class: Singapore Airlines

• Bester Billigflieger: EasyJet

