Lufthansa ist auf die Sommerferien vorbereitet

Lufthansa Boeing 747-8I (Foto: Lufthansa)

Die Sommerferien stehen kurz bevor. Für Millionen Reisende beginnt in den nächsten Wochen die schönste Zeit des Jahres – und Lufthansa ist optimal darauf vorbereitet.

Besonders stark gefragt sind in diesem Sommer Ziele in Südeuropa: Portugal, Spanien und Italien locken mit Sonne, Kultur und Lebensgefühl. Gleichzeitig zieht es immer mehr Reisende in den hohen Norden – Dänemark, Schweden, Norwegen, Finnland und Island stehen hoch im Kurs bei all jenen, die Mitternachtssonne, Fjorde und die nordische Gelassenheit suchen.

Lufthansa ist für die große Reisewelle gut vorbereitet und verstärkt die Zahl der an Schaltern und Gates eingesetzten Mitarbeitenden. Insgesamt rechnet Lufthansa in Frankfurt vom 26. bis 28. Juni, dem ersten Ferienwochenende in Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland, bei mehr als 950 Abflügen mit rund 158.000 Fluggästen.

Zum Start der Sommersaison 2026 setzt Lufthansa im Bereich des technischen Flottenmanagements verstärkt auf digitale Systeme, um Abläufe stabiler und effizienter zu gestalten. Ziel ist es, Routineaufgaben zu automatisieren und mehr Raum für vorausschauendes Handeln zu schaffen. Neue Analyse-Methoden erkennen potenzielle Risiken früher, etwa durch den Einsatz von Drohnen zur Unterstützung von Flugzeuginspektionen. Digitale Dashboards liefern Echtzeit-Transparenz über den Betriebsstatus, und intelligente Planungslogiken bündeln Wartungsarbeiten effizient und ermöglichen eine proaktive Steuerung. Gerade in der verkehrs-intensiven Hochsaison ist dies ein entscheidender Vorteil für einen verlässlichen und pünktlichen Flugbetrieb.

Damit der Urlaub nicht erst am Ziel, sondern bereits am Abflugtag beginnt, gibt Lufthansa ihren Gästen praktische Hinweise.

Ab 30 Stunden vor Abflug steht der digitale Check-in über die Lufthansa App oder die Website zur Verfügung. Sitzplätze lassen sich bequem vorab wählen, Bordkarten direkt auf dem Smartphone speichern oder per E-Mail empfangen. Wer bereits zu Hause eincheckt, ist am Flughafen entspannter unterwegs und spart Zeit.

Auch die Bordverpflegung kann bereits vor dem Flug ausgewählt werden – über die Lufthansa App, die Website oder den Link in der Pre-Flight-E-Mail. Der persönliche Menüplan zeigt dabei ausschließlich die Speisen, die auf dem jeweiligen Flug tatsächlich verfügbar sind.

An den Lufthansa Drehkreuzen Frankfurt und München sowie an weiteren deutschen Flughäfen besteht die Möglichkeit, das Gepäck für die meisten Ziele bereits bis zu 23 Stunden vor Abflug an den Gepäckautomaten abzugeben. Besonders für Familien und Reisende mit viel Gepäck ist dies eine komfortable Option, die den Abreisetag erheblich entspannt.

Lufthansa empfiehlt, größeres Handgepäck an den Check-in-Schaltern aufzugeben. Das erleichtert und beschleunigt die Sicherheitskontrollen, vereinfacht das Boarding und trägt zu einem pünktlichen Abflug bei. Alle Informationen zu Gepäckregeln finden sich unter lufthansa.com/de/de/handgepaeck.

Für einen ruhigen Abreisetag gilt: Lieber mit Zeitpuffer planen. Lufthansa bittet alle Gäste, ausreichend Zeit für Check-in, Sicherheitskontrolle und Boarding einzukalkulieren. Wer mit dem Fernzug nach Frankfurt reist, kann sein Gepäck bereits beim Übergang zum Flughafen im AirRail-Terminal einchecken.

Für Reisende mit Kindern hält Lufthansa in der Sommersaison spezielle Angebote bereit. Am Frankfurter Flughafen steht für Familien eine spezielle Sicherheitskontrolle bei den Gates A1 bis A5 zur Verfügung. Außerdem gibt es speziell für Kinder eingerichtete Spiel-Bereiche. Das Boarding können Familien mit Kindern bis zu sechs Jahren vorab – also vor allen anderen Gästen – antreten.

An Bord sorgt Lufthansa für kindgerechte Unterhaltung: mit verschiedenen Spielzeugen und einem umfangreichen Kinder-Bordunterhaltungsprogramm. Auf Langstreckenflügen bietet Lufthansa außerdem Kindermenüs und Babynahrung an – bis zu 24 Stunden vor Abflug kostenfrei vorbestellbar. Auf Europa-Flügen gibt es die beliebte Onboard Delights Kids Box mit einer Auswahl an beliebten Snacks, die ebenfalls vorab bestellt werden kann.

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