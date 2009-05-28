Lufthansa im Gespräch mit LOT

Gemäss Pressebericht soll Lufthansa sich Gedanken über einen Einstieg bei der lädierten polnischen Airline LOT machen.

Die „Süddeutsche Zeitung“ berichtete, Lufthansa CEO Wolfgang Mayhuber habe sich mit LOT-Chef Sebastian Mikosz getroffen, um die Bedingungen einer möglichen Übernahme zu besprechen. Die polnische Fluggesellschaft LOT soll voraussichtlich im kommenden Jahr teilprivatisiert werden. Im Rahmen der Star Alliance Gruppe arbeiten beide Airlines bereits eng zusammen. Lufthansa hat den Bericht der „Süddeutschen Zeitung“ bislang nicht bestätigt. Vorstände der größten deutschen Fluggesellschaft hatten zuletzt betont, dass zusätzlich zur Übernahme von Brussels Airlines, Austrian Airlines und der britischen bmi keine weiteren Zukäufe vorgesehen wären.

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