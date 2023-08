Lufthansa hebt Treibstoffzuschläge an

Ab dem 14. Mai 2008 wird das Fliegen bei Lufthansa teurer. Bereits Mitte März wurden die Treibstoffzuschläge angehoben, jetzt bezahlt man für eine Langstrecke 82 Euro Treibstoffzuschlag.

Die Treibstoffpreise steigen und steigen, dies führt dazu, dass die Airlines immer höhere Treibstoffzuschläge verlangen müssen. Auf Langstreckenflügen steigt der Zuschlag bei Lufthansa um 5 Euro auf 82 Euro pro Flugstrecke. In Europa muss der Kunde 4 Euro tiefer in die Tasche greifen und pro Flugweg 21 Euro für das teurere Kerosin berappen. Weitere Informationen zu dem Thema Treibstoffzuschläge finden Sie in der News Sendung vom 24. März 2008.