Lufthansa groundet vier Flugzeuge

Die Deutsche Lufthansa will vier weitere Flugzeuge bis auf W eiteres am Boden lassen.

Eine Management-nahe Quelle soll ATW Online von dem bevorstehenden Grounding weiterer vier Maschinen berichtet haben. Damit steigt die Anzahl der aus dem Verkehr gezogenen Flugzeuge im letzten Monat bei Lufthansa auf insgesamt 24 Stück. CEO Wolfgang Mayrhuber hatte zuvor gesagt, die Grösse der betroffenen Flugzeuge könne zwischen dem CRJ200 und dem A300-600 variieren. Lufthansa Cargo hat bereits vier MD-11Fs aus dem Betrieb genommen.