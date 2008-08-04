Lufthansa gibt Details der Einigung mit Ver.di bekannt

Lufthansa und die Gewerkschaft Ver.di haben eine Einigung über Lohnerhöhungen beim Bodenpersonal erreicht.

Es wird eine Lohnerhöhung von 5,1 Prozent erhalten, sowie eine Erhöhung um 2,3 Prozent ab dem 1. Juli 2009. Hinzu kommt eine Einmalzahlung von bis zu 2,4 Prozent der individuellen Jahresvergütung. Das bedeutet einen effektiven Lohnanstieg von 4,2 Prozent im Jahr. Der Deal läuft Ende Februar 2010 aus. Ver.di hatte eine Erhöhung von 9,8 Prozent über den gleichen Zeitraum verlangt. LH sagt, für das Kabinenpersonal ist eine ähnliche Einigung in Aussicht. Human Ressources Chef Stefan Lauer sagte, der Deal sei nur akzeptabel, da er über diese beschränkte Zeit gilt und sie die steigenden Kosten mit der höheren Produktivität ausgleichen werden. Aufgrund der Arbeitsniederlegungen von letzter Woche musste LH 10 Prozent der Flüge stornieren. Die Rückkehr zum Normalbetrieb wird etwa zwei Wochen dauern.