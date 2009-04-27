Lufthansa fliegt wieder von München nach Tel Aviv

Lufthansa lancierte am Sonntag Flüge zwischen Tel Aviv und München. LH wird die Strecke vier Mal wöchentlich mit A340-300 Flugzeugen fliegen.

LH wird die Strecke vier Mal wöchentlich mit A340-300 Flugzeugen fliegen. Zwischen Tel Aviv und Frankfurt fliegt LH bereits zweimal am Tag. Auf diesen Strecken sei die Nachfrage trotz der Wirtschaftslage stark, die Flüge seien zu 90 Prozent ausgelastet, sagte VP Joachim Steinbach.

LH hatte die Flüge von München nach Israel 2003 eingeschränkt, da wegen wiederholten palästinensischen Selbstmordattentaten die Tourismusindustrie zusammenbrach. 2006 wollte LH wieder Flüge anbieten, wurde aber von der israelischen Regierung zurückgewiesen. Nun erhält die israelische Fluggesellschaft El Al mehr Slots in Deutschland und Lufthansa darf ab München nach Tel Aviv fliegen.