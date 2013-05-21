Lufthansa fliegt neu von München nach Vancouver
21.05.2013 BGRO
Lufthansa erweitert ihr Langstreckenangebot an ihrem Münchner Drehkreuz und bietet ab sofort einen Nonstop Flug von München nach Vancouver an.Die neue Verbindung in die größte Stadt British Columbias wird seit dem 16. Mai 2013, bis Anfang Oktober 2013 täglich unter der Flugnummer LH 476 mit einem Airbus A330 angeboten. Sie ergänzt damit den täglichen Flug von Frankfurt in die kanadische Metropole am Pazifik. Insgesamt fliegt Lufthansa im Sommer dieses Jahres zehn nordamerikanische Metropolen ab München an.