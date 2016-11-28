Lufthansa fliegt neu nach Tromsø

Lufthansa Airbus A319 (Foto: Lufthansa)

Seit dem 26. November 2016 fliegt Lufthansa nach Tromsø (Norwegen), der nördlichst gelegenen Stadt, die Lufthansa je angeflogen ist.

Flug LH870 ist am Samstag um 9:35 Uhr in Frankfurt in Richtung Norden abgehoben. Der Flugplan sieht eine Landung auf dem Tromsø-Langnes Airport für heute Nachmittag um 13:00 Uhr Ortszeit vor. Der Rückflug LH871 startet voraussichtlich um 14:00 Uhr Ortszeit in Tromsø und landet voraussichtlich um 17:25 Uhr in Frankfurt. Lufthansa bietet diese Verbindung einmal wöchentlich an. Mit einer Flugzeit von rund 3 Stunden 25 Minuten gehört der Flug mit zu den längster im europäischen Lufthansa-Netz.

Tromsø liegt 350 km nördlich des Polarkreises. Vom Aquarium und diversen Museen bis zum nördlichsten botanischen Garten der Welt, finden sich hier nicht ganz alltägliche Sehenswürdigkeiten. Außerdem ist Tromsø der perfekte Ort, um das gewaltige Naturschauspiel des legendären Nordlichts zu beobachten. Outdoor-Fans kommen nach Tromsø, da die Stadt nur einen Katzensprung von der unberührten Natur entfernt liegt. Dadurch hat der Reisende die Wahl zwischen zahlreichen Aktivitäten wie Angeln, Walbeobachtung oder Hundeschlittenfahren. Das neue Lufthansa Ziel in der Region Lappland wird bis zum 25. März 2017 mit einem Airbus A319 und 138 Sitzen in zwei Klassen angeflogen.

Ein weiteres neues Skandinavienziel ab Frankfurt ist in diesem Winter neben Tromsø das finnische Ivalo, das auch einmal wöchentlich angeflogen wird. Mit diesen beiden neuen Zielen und dem bestehenden Ziel Kittilä (Finnland), das aus München zweimal wöchentlich angeboten wird, fliegt Lufthansa im Winter nun zu drei attraktiven, touristischen Zielen im hohen Norden Europa, die zur Zeit einen wahren Boom erleben.

Ein Hin- und Rückflug nach Tromsø kann bereits ab 179 Euro gebucht werden. Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Buchung von Lufthansa-Flügen gibt es im Internet auf LH.com oder über die Lufthansa-Service-Center unter der Telefonnummer (069) 86 799 799 (Festnetztarif). Flüge können auch bei den Lufthansa-Reisbüropartnern sowie an den Lufthansa-Verkaufsschaltern an den Flughäfen gebucht werden.

Die neuen Verbindungen auf einen Blick

Frankfurt – Tromsø Flughäfen/ Drei-Letter-Code/ Zeitzone (Sommer) Frankfurt, Terminal 1 (FRA); Weltzeit +01:00 Std Tromsø-Langnes (TOS); Weltzeit +01:00 Std. Flugplan (alle Zeitangaben in jeweiliger Ortszeit; Sommerzeit) FRA - TOS 1-mal wöchentlich (samstags, 26.11.16 – 25.03.17) LH870: FRA 9:35 Uhr – 13:00 Uhr TOS LH871: TOS 14:00 Uhr – 17:25 Uhr FRA Flugdauer

(im Schnitt) 3 Stunden 25 Minuten Entfernung 2.253 km (1.216 nautical miles) Flugzeugtyp Airbus A319



Lufthansa