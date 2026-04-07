Lufthansa feiert Erstflug vor 100 Jahren

Lufthansa feiert 100 Jahre Jubiläum auf dem Flughefen Berlin (Foto: Lufthansa)

Es ist ein besonderes Datum für Lufthansa und ein besonderer Tag für alle Mitarbeitenden, die die Airline mit dem Kranich prägten: Am 6. April vor exakt 100 Jahren brachte die Lufthansa (damals: „Luft Hansa“) ihre ersten Flüge in die Luft.

Zwei Flugzeuge machten sich an diesem Tag vom Flughafen Berlin-Tempelhof aus auf den Weg nach Zürich und Köln. Genau ein Jahrhundert später wurde dieses besondere Datum im Jubiläumsjahr am heutigen Ostermontag als chronologischer Höhepunkt gebührend gefeiert – unter anderem mit zwei Sonderflügen, die sich auf die historischen Routen der Erstflüge begaben.

Eine Boeing 787-9 und ein Airbus A350-900, beide in blauer Jubiläumslackierung mit weißem XXL-Kranich, waren am Morgen in Frankfurt und München gestartet. An Bord: Hunderte Mitarbeitende von Lufthansa mit ihren Partnerinnen und Partnern, die als glückliche Gewinner einer internen Verlosung vom Unternehmen auf die Jubiläumsflüge eingeladen worden waren, an diesem besonderen Tag in Berlin live dabei zu sein. Insgesamt mehr als 600 Gäste, darunter auch Passagiere der ausgebuchten Sonderflüge sowie geladene Gäste aus Politik und Luftfahrtbranche, feierten bei einer Feststunde in Berlin den Höhepunkt des Jubiläumsjahres. Darunter auch der Regierende Bürgermeister von Berlin, Kai Wegner. Besonderes Highlight: Die Boeing 787-9 in Jubiläumslackierung erhielt den offiziellen Taufnamen „Berlin“.

Jens Ritter, CEO von Lufthansa Airlines, betonte in seiner Rede: „Heute feiert Lufthansa Geburtstag! Geprägt von Pioniergeist und Leidenschaft nahm hier in Berlin alles seinen Anfang. Vor exakt 100 Jahren starteten hier die ersten Flüge der ersten Lufthansa. Heute gehört Berlin zu den größten Standorten unseres Unternehmens. Rund 2.000 Lufthanseatinnen und Lufthanseaten leben und arbeiten in der Hauptstadtregion. Lufthansa und die Airlines der Gruppe bleiben auch zukünftig starke Partner am Standort Berlin.“

Kai Wegner, Regierender Bürgermeister von Berlin, unterstrich in seinem Grußwort: „100 Jahre Lufthansa sind ein beeindruckendes Jubiläum. Am 6. April 1926 starteten damals zwei Flüge von Berlin aus nach Zürich und Köln und begründeten damit die lange Verbundenheit der Lufthansa mit Berlin. Bis heute ist die Lufthansa für Berlin ein herausragender Partner – und ich freue mich sehr, dass wir anlässlich des besonderen Jubiläums der Boeing 787-9 den Namen ,Berlin‘ geben.“

Routen der Erstflüge nachgeflogen

Gegen 15:15 Uhr verließen die Boeing 787-9, die zuvor als „Berlin“ benannt worden war und der Airbus A350-900 mit der Registrierung D-AIXL dann die Hauptstadt in Richtung Zürich und Köln. Auf ihrer Reise überflogen die Sonderflüge die Orte, an denen am 6. April 1926 noch zwischengelandet wurde. Die Boeing 787-9 flog von Berlin über Halle, Erfurt und Stuttgart nach Zürich, der A350-900 über Magdeburg nach Köln. Auch die Flugnummern der beiden Flüge LH1926 und LH2026 erinnerten dabei an das besondere Jubiläum.

Lufthansa feiert 2026 das 100. Gründungsjubiläum. Berlin spielt in der Geschichte der Airline eine besondere Rolle: Hier wurde die erste Lufthansa am 6. Januar 1926 gegründet. Heute gehört die Lufthansa Group zu den vier größten Luftverkehrsunternehmen weltweit und ist die größte Airline-Gruppe Europas. In Berlin ist das Unternehmen mit deutlichem Abstand Marktführer. Rund 30 Prozent aller Flüge in der Hauptstadt werden durch Airlines des Konzerns geflogen.

Der protokollarische Höhepunkt des Jubiläumsjahres von Lufthansa wird am 15. April mit einem Festakt in Frankfurt stattfinden. An diesem Tag wird auch Bundeskanzler Friedrich Merz im Lufthansa Group Hangar One, dem neuen Konferenz- und Besucherzentrum an Flughafen Frankfurt, erwartet.

Lufthansa