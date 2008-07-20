Lufthansa führt neues Check-in System ein
20.07.2008 PSEN
Mit den neuen Self-Service Check-in Terminals sollen die Warteschlagen an den Lufthansa Schaltern verkleinert werden.Die Self-Service Terminals almex.express sollen noch dieses Jahr auf allen europäischen Flughäfen eingeführt werden. Sie funktionieren wie die bisherigen Maschinen, verfügen jedoch über ein ergonomisches Design und sind dank Rädern flexibel einsetzbar. Die Geräte wurden entwickelt um die mittlerweile fünf bis acht Jahre alten Maschinen von Hoeft&Wessel zu ersetzen.