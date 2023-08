Lufthansa führt Lohnverhandlungen mit Gewerkschaft fort

Lufthansa wird mit der Gewerkschaft UFO am Montag in die nächste Runde der Lohnverhandlungen einsteigen.

Dies meldete UFO auf ihrer Homepage. Letzten Monat scheiterte die dritte Lohnrunde. Die Gewerkschaft hatte eine Erhöhung der Lohn- und Zusatzleistungen von 15 Prozent gefordert, LH bot 10 Prozent. Das LH Kabinenpersonal hat in den letzten Wochen mit Protesten duzende Flüge am Boden gehalten. Werde nun keine nachhaltige Lösung gefunden, stünden weitere Proteste an, schrieb UFO.

Auch Air France-KLM, Air Canada und Finnair haben solche Probleme, da sie versuchen, die eh schon kleinen Gewinnspannen zu bewahren. LH konnte dank der tieferen Treibstoffpreise bessere Ergebnisse des vierten Quartals bekanntgeben, als erwartet.