Lufthansa erweitert Netzwerk in Polen

Ab 27. April bedient Lufthansa fünf Mal pro Woche die Strecke Frankfurt-Rzeszow (Polen).

Damit erweitert sie denSommerflugplan der Lufthansa Cityline um eine polnische Destination. Rzeszow ist eine wirtschaftlich und kulturell bedeutende Stadt im Südosten Polens. Sie liegt nahe der Grenze zur Ukraine und zu Slowenien und entwickelte sich in den letzten Jahren zu einem wichtigen Kommunikations-Hub, der viele Firmen und Investoren aus der Industriebranche anzieht. Mit der Aufnahme der neuen Destination in das Angebot der Lufthansa schafft die Airline eine Verbindung zwischen acht polnischen Städten in verschiedenen Regionen.