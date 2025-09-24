Lufthansa erneuert Erlebnisse und Abläufe für Fluggäste an Bord

Lufthansa Boeing B747-8 (Foto: Lufthansa)

2026 jährt sich die Gründung der ersten Lufthansa zum 100. Mal. Lufthansa nimmt diesen runden Geburtstag zum Anlass, das Erlebnis an Bord grundlegend neu zu gestalten.

FOX – Abkürzung für Future Onboard Experience – soll das Fliegen auf der Langstrecke neu definieren und den Premium-Anspruch von Lufthansa unterstreichen.

Jens Ritter, CEO von Lufthansa Airlines:

Wir investieren allein in den nächsten zwölf Monaten über 70 Millionen Euro in unsere neue Future Onboard Experience. Damit investieren wir in ein Top-Premium-Produkt, in die Zufriedenheit unserer Gäste und in die Zukunft unserer Airline. Mit mehr Individualität, höherem Komfort und außergewöhnlichen Lufthansa Signature Moments knüpfen wir an das an, was uns in den vergangenen 100 Jahren immer ausgezeichnet hat: ein aufmerksamer und einzigartiger Gastgeber über den Wolken zu sein.

Mit der Modernisierung unserer Flotte, beispielsweise durch die Einführung der Boeing 787-9 und des Airbus A350-900, und dem erfolgreichen Start des neuen Bordprodukts Allegris macht Lufthansa Airlines aktuell schon große Schritte in Richtung Zukunft. Mit FOX werden nun auch alle Service-Elemente und Abläufe an Bord überarbeitet und damit das gesamte Reiseerlebnis auf Langstreckenflügen spürbar aufgewertet – in Economy, Premium Economy, Business und First Class, in Flugzeugen mit und ohne Allegris. FOX steht für die Erfüllung von individuellen Wünschen, für mehr Flexibilität, für Komfort und Premium, für menschliche Interaktionen und Gastlichkeit über den Wolken mit dem unverwechselbaren Charakter von Lufthansa.

Individualität, Komfort und Lufthansa Signature Moments

Individualität: Fluggäste erhalten mehr Möglichkeiten, ihr Flugerlebnis selbst zu gestalten. Besonders deutlich wird dies in der Business Class: Mit FOX können Gäste die zweite Mahlzeit künftig zeitlich flexibel wählen – genau dann, wenn es für sie passt. Dieses Konzept bietet eine abwechslungsreiche Auswahl aus herzhaften und süßen Speisen, Snacks und warmen Mahlzeiten. Doch auch das Erlebnis in der Economy und in der Premium Economy Class wird individueller: So können die Gäste hier zukünftig aus drei anstatt zwei Mahlzeitenoptionen wählen.

Komfort: Lufthansa wird noch mehr Priorität auf Premium setzen. Hochwertige Amenities, aufgewertete Textilien – und komplett neues Geschirr in allen vier Klassen. Modern und gleichzeitig zeitlos. Denn dieses ist mehr als nur funktional: Es liegt angenehm in der Hand, vermittelt Wertigkeit und unterstreicht das Premium-Erlebnis an Bord.

Lufthansa Signature Moments: FOX steht auch für besondere und unvergessliche Augenblicke, die nur Lufthansa kreieren kann. Die Rose und der einzigartige Kaviarservice in der First Class oder auch der Avionic als Signature Drink sind Alleinstellungsmerkmale und Beispiele für die unverkennbare Handschrift von Lufthansa. FOX greift diese ikonischen Service-Elemente auf und steigert die Qualität des Reiseerlebnisses zusätzlich. Bei der Kulinarik wird ein Dreiklang aus Heimat, Vielfalt und Lufthansa Signature Gerichten spürbar erlebbar. Fluggäste können in verschiedene Genusswelten eintauchen, die von Spitzenköchen erschaffen werden. Mal mit Fokus auf die Destination, mal inspiriert vom Abflugort – immer verbunden mit einem Hauch von Vorfreude.

Der Start von FOX ist für das Frühjahr 2026 geplant.

