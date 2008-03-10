Lufthansa erhöht die Preise

Die hohen Treibstoffpreise lassen auch die Lufthansa nicht kühl. Die Fluggesellschaft wird die höheren Treibstoffzuschläge bereits am 13. März einführen.

Auf den Europastrecken erhöht Lufthansa die Treibstoffzuschläge von 14 Euro auf 17 Euro je Flugstrecke. Für die Langstreckenflüge wird der Zuschlag nicht angepasst, denn dort wurden sie erst im November um 10 Euro auf 77 Euro je Strecke angehoben.

Die Lufthansa teilt dies heute Montag mit und erklärt die Erhöhung mit den stark angestiegenen Öl Preisen auf den Spotmärkten. Mit tieferen Preisen wird auch die grösste Airline Deutschlands vorläufig nicht rechnen.