Lufthansa erhöht Treibstoffzuschlag

Die Treibstoffzuschläge werden bald im Wochentakt erhöht, heute gab Lufthansa eine weitere Erhöhung ihrer Zuschläge bekannt.

Für alle Lufthansa-Flugtickets, die vom 17. Juli 2008 an ausgestellt werden, steigt der Zuschlag für innerdeutsche und Europaflüge um drei Euro auf 27 Euro pro Flugstrecke. Der Zuschlag für Langstreckenflüge erhöht sich um fünf Euro auf 97 Euro pro Streckenabschnitt. Lufthansa hat die Treibstoffzuschläge letztmals am 16. Juni angehoben.