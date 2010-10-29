Lufthansa erhöht Kapazität

Die Deutsche Lufthansa will Angebot im nächsten Jahr um sechs bis zehn Prozent erweitern.

Die Airline will im nächsten Jahr einige der kleineren Flugzeuge für die Europa Routen ausmustern und ihre frisch zugestellten A380 Superjumbos auf den Langstrecken einsetzen. Mit Beginn des Winterflugplans würden fünf A380 mit voller Kapazität eingesetzt, ebenso wie die neuen A330 bei der Swiss, sagte Stephan Gemkow, Finanzchef der Lufthansa. Die schrittweise Erneuerung der Flotte mit grösseren und Treibstoff effizienteren Flugzeugtypen führe automatisch zu einem Anstieg der Sitzkapazität.