Lufthansa denkt über Dividendenerhöhung nach

Der Lufthansakonzern gibt erste Gewinnzahlen zum letzten Geschäftjahr bekannt. Mit einem operativen Gewinn von 1,4 Milliarden Euro meldet Lufthansa ein Glanzresultat.

Die Konzernleitung schlägt bei solch guten Geschäftszahlen eine Dividendenerhöhung von 79 Prozent vor. Die Dividendenzahlung würde sich von 0,7 Euro auf 1,25 Euro pro Aktie erhöhen.

Der Jahresumsatz stieg um 13 Prozent von 19,8 Milliarden Euro auf 22,4 Milliarden Euro. Die Aktie machte in Frankfurt einen Freudensprung und legte im Morgenhandel um 5,5 Prozent zu.