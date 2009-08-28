Lufthansa darf Austrian übernehmen

Heute gab die europäische Wettbewerbskommission an Lufthansa grünes Licht für die Übernahme der Austrian Airlines.

Nach langem hin und her hat sich die EU Wettbewerbskommission durchgerungen, der Lufthansa den Weg für eine Übernahme der Austrian Airlines frei zu geben. Damit die Lufthansa nicht zu marktdominant wird, muss sie auf einigen Strecken Start- und Landerechte abgeben. Die EU Kommission ist auch mit dem Hilfspaket über rund 500 Millionen Euro einverstanden, das die österreichische Regierung der AUA zur Verfügung gestellt hatte. Bei einem guten Geschäftsverlauf von Austrian Airlines ist Lufthansa bereit bis zu 382 Millionen Euro für die AUA zu bezahlen. Mit dieser Übernahme kann Lufthansa ihre starke Position weiter ausbauen und wird über Austrian noch besseren Zugang zu den Märkten in Osteuropa erhalten, hier liegt die Stärke des österreichischen Flag Carriers. Für Austrian Airlines könnte durch das Zusammengehen mit Lufthansa ein längerer Leidensweg endlich abgeschlossen sein.