Lufthansa bringt A380 nach München

Lufthansa Airbus A380 (Foto: Airport Authority Orlando)

Gute Nachrichten für Münchener Airbus A380-Fans: Ab Sommer 2018 werden Los Angeles, Hongkong und Peking ab München mit einem Airbus A380 angeflogen.

Daher wird Lufthansa fünf ihrer 14 A380 in München stationieren. Bis zu 500 neue Arbeitsplätze entstehen dadurch am Standort.

„Mit der A380 bieten wir unseren Kunden in München ein Premium-Flugzeug an einem 5?Sterne-Hub,“ sagt Harry Hohmeister, Mitglied des Vorstands der Deutschen Lufthansa AG und verantwortlich für das Ressort Hub Management. „In den vergangenen Jahren haben wir große Fortschritte in der Steuerung unserer Drehkreuze gemacht. Wir haben Prozesse harmonisiert und integriert. Das bedeutet, dass wir jetzt auch unsere Flugzeuge viel flexibler an unseren Standorten einsetzen können. Qualität, Effizienz und Wachstumsmöglichkeiten sind dabei für uns maßgeblich.“

Lufthansa setzt damit ein klares Zeichen für weiteres Wachstum in Bayern. In den nächsten zwei Jahren soll darüber hinaus die Lufthansa-Langstreckenflotte am Standort München um zwei weitere Flugzeuge wachsen.

Informationen und die Möglichkeit zur Buchung von Lufthansa-Flügen gibt es im Internet auf LH.com oder über die Lufthansa-Service-Center unter der Telefonnummer (069) 86 799 799 (Festnetztarif). Flüge können auch bei den Lufthansa-Reisebüropartnern sowie an den Lufthansa-Verkaufsschaltern an den Flughäfen gebucht werden.

Deutsche Lufthansa AG