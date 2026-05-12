Lufthansa bestellt weitere Langstreckenjets

Lufthansa Boeing 787-9 Dreamliner (Foto: Lufthansa)

Die Lufthansa Group bestellt zehn Airbus A350-900 und zehn Boeing 787-9 Langstreckenflugzeuge. Laut den aktuellen Listenpreisen haben die Jets einen Wert von 7,7 Milliarden US-Dollar.

Der Aufsichtsrat der Deutschen Lufthansa AG hat bei seiner heutigen Sitzung der Bestellung von insgesamt 20 neuen Langstreckenflugzeugen zugestimmt. Zuvor hatte der Vorstand beschlossen, zehn Airbus A350-900 sowie zehn Boeing 787-9 zu ordern. Die Auslieferungen erfolgen zwischen 2032 und 2034.

Carsten Spohr, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Lufthansa AG, sagt: „Mit der Bestellung von 20 weiteren Langstreckenflugzeugen investieren wir nachhaltig in die Zukunft der Lufthansa Group. Es ist ein klares Bekenntnis zu einer modernen Flotte, zu Premiumqualität und zur weiteren Reduzierung von CO₂-Emissionen. Denn Flugzeuge neuester Technologie sind der effektivste Hebel für einen klimafreundlicheren Luftverkehr. Die hochmodernen Airbus A350 und Boeing 787 sind treibstoffeffizienter, leiser und emissionsärmer als ihre jeweiligen Vorgänger. Wir setzen damit die größte Flottenmodernisierung unserer Geschichte konsequent fort.“

Der Airbus A350-900 und die Boeing 787-9 werden ab dem Jahr 2032 ältere und damit weniger effiziente Modelle ersetzen. Die Entscheidung, bei welcher Airline und an welchem Drehkreuz die bestellten Flugzeuge zum Einsatz kommen, fällt zu einem späteren Zeitpunkt.

Die sukzessive Harmonisierung der Flotte senkt Komplexität, steigert Effizienz, Einsatzflexibilität und operative Stabilität. Gleichzeitig werden Wartungs- und Betriebskosten verringert. Darüber hinaus entstehen weitere Synergien, zum Beispiel im Bereich der Lizenzierung des Cockpit- und Kabinenpersonals und im Ersatzteilmanagement.

Zusammen mit der heutigen Bestellung hat die Lufthansa Group aktuell insgesamt 232 Flugzeuge neuester Technologie auf ihrer Orderliste, darunter 107 Next-Generation-Langstreckenflugzeuge.