Lufthansa beschafft weitere Airbus Maschinen

Der Aufsichtsrat der Deutschen Lufthansa AG hat der Bestellung von insgesamt 48 neuen Flugzeugen für den Konzern zugestimmt.

Geplant ist die Bestellung von drei Airbus A330-300 und zwanzig Flugzeugen der Airbus A320-Familie für die Lufthansa Passage. Darüber hinaus sollen acht neue Embraer 195-Flugzeuge im Lufthansa Regionalverkehr zum Einsatz kommen. Für den Einsatz bei SWISS sind fünf neue Airbus A330-300, zwei Airbus A321 und zwei Airbus A320 vorgesehen. Germanwings soll acht neue Airbus A319 erhalten. Die neuen, modernen und treibstoffeffizienten Flugzeuge sollen ab 2012 sukzessive an den Konzern ausgeliefert werden. Der Listenwert der Bestellung beträgt rund 3,5 Milliarden Euro.