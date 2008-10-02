Lufthansa baut weiter aus

Die Lufthansa spürt von der weltweiten Abkühlung im internationalen Luftverkehr noch nicht viel. Die bedeutendste Airline in der Star Alliance kann im Winter weiter wachsen.

Die angebotene Kapazität wachse im Vergleich zum Winter 2007/08 um 2,4 Prozent, teilte die Lufthansa heute mit. Die Langstreckenflüge werden um 2,7 Prozent ausgeweitet, während das Europa Segment um 1,9 Prozentpunkte ausgebaut wird.Im Winterflugplan sind 13 402 Flüge pro Woche vorgesehen nach 13 272 im gleichen Vorjahreszeitraum. Die Lufthansa wird im Winter 194 Ziele in 79 Ländern anfliegen.