Lufthansa baut nachhaltiges Fliegen weiter aus

Lufthansa Boeing 787-9 Dreamliner (Foto: Lufthansa)

Die Lufthansa Group baut ihr konzernweites Treibstoffeffizienz-Programm „OPS Sustainability“ weiter aus.

Ziel ist es, die operativen Abläufe aller Airlines der Lufthansa Group durch Effizienzsteigerungen noch nachhaltiger zu gestalten. Seit 2022 konnten mit Hilfe von mehr als 90 Einzelmaßnahmen insgesamt rund 54.000 Tonnen Kerosin eingespart und damit rund 170.000 Tonnen CO₂ dauerhaft vermieden werden. Das entspricht dem Verbrauch und den CO2-Emissionen von 640 Hin- und Rückflügen auf der Strecke München-New York mit einem Flugzeug des Typs Airbus A350-900. Nun kommen weitere Maßnahmen hinzu. So hat sich das Unternehmen zum Ziel gesetzt, unter anderem mit Hilfe neuer digitaler Tools und datenbasierter Entscheidungsmodelle konzernweit bis Ende 2028 jährlich weitere knapp 50.000 Tonnen CO₂ zu vermeiden. Das entspricht einer zusätzlichen Treibstoffeinsparung von gut 15.200 Tonnen pro Jahr.

„Wir verankern Nachhaltigkeit dort, wo sie die unmittelbar größte Wirkung entfaltet – im täglichen Flugbetrieb unserer Airlines. Unser OPS Sustainability Programm erzielt bereits messbare Effizienzgewinne und leistet damit einen Beitrag zur Entlastung der Umwelt. Gleichzeitig investieren wir so viel wie nie zuvor in besonders treibstoffeffiziente, hochmoderne Flugzeuge,“ sagt Grazia Vittadini, Chief Technology Officer der Lufthansa Group.

Datenbasierter und praxisnaher Ansatz für weitere operative Effizienz

Mit der jetzt gestarteten neuen Phase des Programms werden konzernweit zusätzliche Maßnahmen ausgerollt, die einen datenbasierten und praxisnahen Ansatz zur Effizienzsteigerung im Flugbetrieb verfolgen. Dazu zählt beispielsweise der Einsatz digitaler Anwendungen, die auf Basis historischer Verbrauchsdaten künftig noch präzisere Entscheidungen über die benötigte Kraftstoffmenge eines Fluges ermöglichen. Ebenfalls sind Maßnahmen wie optimierte Roll- oder Anflugverfahren, eine bedarfsgerechtere Wasserbeladung und eine präzisere Flugplanung Teil des Programms. Nachhaltigkeit wird zudem systematisch in die gesamte Ausbildungskette der Mitarbeitenden an Bord und am Boden integriert. Das Ziel: Die Förderung von bewussten Entscheidungen für einen täglich effizienteren Flugbetrieb.

Auch Innovationen wie die von Lufthansa Technik gemeinsam mit BASF entwickelte Oberflächentechnologie „AeroSHARK“ helfen, den täglichen Flugbetrieb nachhaltiger zu gestalten. Die innovative Folie ist zwischenzeitlich bereits auf die Außenfläche von mehr als 20 Flugzeugen der Lufthansa Group angebracht und ahmt die strömungsgünstigen Eigenschaften von Haifischhaut nach. Sie reduziert den Luftwiderstand und senkt so Treibstoffverbrauch und CO2-Emissionen um rund ein Prozent – und das bei jedem Flug.

Das OPS Sustainability Programm der Lufthansa Group

Das 2022 gestartete „OPS Sustainability Programm“ der Lufthansa Group betrachtet gezielte Maßnahmen zur Steigerung der betrieblichen Effizienz im Flugbetrieb. Es umfasst alle operativen Bereiche: Cockpit, Kabine, Bodenprozesse, Technik und Fracht. Ein zentrales Merkmal ist die vernetzte Arbeitsweise. Experten aus verschiedenen Bereichen der Lufthansa Group arbeiten konzernweit zusammen, analysieren Betriebsdaten, identifizieren Ineffizienzen und entwickeln wirksame Lösungen. Dabei zeigt sich die Stärke der Airline-Gruppe: Durch strategisch koordinierte Zusammenarbeit auf Konzernebene und lokale Umsetzung bei den Lufthansa Group Airlines lassen sich Synergien heben und noch größere Erfolge bei der Steigerung der Treibstoffeffizienz erzielen.

Fünf Hebel der Lufthansa Group für nachhaltigeres Fliegen

Die kontinuierliche Steigerung der Treibstoffeffizienz im Flugbetrieb ist gemeinsam mit der Flottenmodernisierung, dem Einsatz nachhaltiger Flugkraftstoffe (SAF), einem breiten Angebot für Privatreisende und Firmenkunden zum nachhaltigeren Fliegen und dem Ausbau der Intermodalität einer von fünf Hebeln, mit denen die Lufthansa Group nachhaltigeres Fliegen vorantreibt. Darüber hinaus unterstützt die Lufthansa Group seit mehr als 30 Jahren aktiv die weltweite Klima- und Wetterforschung.

