Lufthansa baut Boeing 737 MAX-Flotte aus

Boeing 737-10 (Foto: Boeing)

Die Lufthansa Group setzt die Modernisierung ihrer Kurz- und Mittelstreckenflotte fort. Der Aufsichtsrat der Deutschen Lufthansa AG hat der Ausübung von 20 Kaufoptionen für Flugzeuge des Typs Boeing 737 MAX 10 zugestimmt.

Grundlage hierfür ist eine im Jahr 2023 vereinbarte Bestellung von 40 Boeing 737 MAX 8, die insgesamt 60 Kaufoptionen für weitere Flugzeuge der Boeing 737 MAX-Familie beinhaltet.

Die Auslieferung der nun fest bestellten Boeing 737 MAX 10-Flugzeuge ist zu Beginn der 2030er Jahre vorgesehen. Mit der Ausübung der ersten 20 Optionen stärkt die Lufthansa Group ihre langfristige Kapazitätsplanung. Die neuen Flugzeuge sollen schrittweise ältere Flugzeuge der A320-Familie innerhalb der Lufthansa Group ersetzen.

Die Boeing 737 MAX 10 ist die größte Variante der Boeing 737 MAX-Familie und bietet Gästen der Lufthansa Group zusätzlichen Komfort. Gegenüber der bereits bestellten Boeing 737 MAX 8 verfügt sie über eine höhere Sitzplatzkapazität.

Die Boeing 737 MAX 10 verbraucht rund 30 Prozent weniger Treibstoff gegenüber älteren Flugzeugtypen, die sie ersetzen soll. Aufgrund ihrer höheren Sitzplatzkapazität sinken zugleich die Stückkosten um rund 20 Prozent. Die neuen Flugzeuge leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Senkung der CO₂-Emissionen und zur weiteren Verbesserung der Wirtschaftlichkeit auf innereuropäischen Strecken.

Die Bestellung mit einem Listenpreis von rund 3,4 Milliarden US-Dollar ist Teil des laufenden Programms zur Flottenmodernisierung der Lufthansa Group. Bis 2035 erwartet die Airline-Gruppe die Auslieferung von mehr als 250 werksneuen Flugzeugen und investiert damit weiterhin konsequent in eine effiziente und nachhaltige Flotte.