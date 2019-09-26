Lufthansa arbeitet mit CTM zusammen

Lufthansa Boeing B747-8 (Foto: Lufthansa)

Netzwerk-Airlines der Lufthansa Group und Corporate Travel Management gehen NDC-Partnerschaft ein.

Die Netzwerk-Airlines des Lufthansa Konzerns und Corporate Travel Management (CTM) werden künftig gemeinsam die neueste NDC-Technologie nutzen. Geschäftsreisende haben bei Buchung über CTM-Reisebüros und die CTM-Online-Buchungsmaschine Lightning ab sofort Zugang zu den besten Angeboten von Lufthansa, SWISS und Austrian Airlines. Möglich macht dies die Anbindung von CTM an die Direct NDC API der Lufthansa Group Airlines.

Kunden von CTM profitieren damit nun von den Angeboten des NDC Partner Program der Lufthansa Group Airlines. Dazu gehören die sogenannten NDC Smart Offers, die besten Tarife der Lufthansa Group Netzwerk-Airlines. Durch die neueste IATA NDC@Scale-Zertifizierung bieten CTM und die Netzwerk-Airlines des Lufthansa Konzerns nun gemeinsam ein besseres Buchungserlebnis im Geschäftsreisesegment. Die mehrjährige Zusammenarbeit ermöglicht zudem eine stärkere technologische Zusammenarbeit zwischen den Unternehmen.

„Die Kooperation mit Corporate Travel Management wird das Buchungserlebnis für Reisende weiter verbessern. Die Weiterentwicklung der Geschäftsreisebranche durch die Nutzung neuer Vertriebsmöglichkeiten ist der Schlüssel, um an der Spitze der Innovation zu bleiben und die Erwartungen unserer Kunden zu erfüllen", sagt Heike Birlenbach, Senior Vice President Sales Lufthansa Hub Airlines.

Laura Ruffles, Global Chief Operating Officer von CTM, sagt: „Die neue Partnerschaft festigt die Stellung CTMs als Spitzenreiter im NDC-Geschäftsreisemarkt. Sie ist entscheidend, um unser Kundenversprechen eines „Return on Invest“, durch innovative Technologie und Service halten zu können. Wir sind stolz darauf, mit den Fluggesellschaften der Lufthansa Group zusammenzuarbeiten und unseren Kunden auf der ganzen Welt eine weitere innovative NDC-Lösung anzubieten."

Lufthansa Group