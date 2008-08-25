Lufthansa an erster Stelle für Übernahme von Alitalia und Austrian

Die Lufthansa soll die Favoritin für eine internationale Partnerschaft mit der defizitären Alitalia sein, so ein Pressebericht.

British Airways hatte bereits Ende letzter Woche ihr Desinteresse an der italienischen Airline geäussert. Die Presse meinte, Air France-KLM sei noch nicht ganz aus dem Rennen. Heute soll ein Treffen mit allen Investoren stattfinden, die eine Kontrollmehrheit kaufen wollen. Inzwischen sind auch die Angebote für die Übernahme von Austrian Airlines abgegeben worden. Auch hier wird die Lufthansa als Favoritin gehandelt. Neben ihr sind Air France-KLM und Turkish Airlines am Komplett-Kauf interessiert. Diesen hatte die österreichische Regierung zuvor unter Einhaltung gewisser Bedingungen bewilligt. Die österreichische Staatsholding ÖIAG hält zurzeit 42,75 % der Aktien. Der Verkauf soll bis Ende Jahr abgeschlossen werden.