Lufthansa an TAP Air Portugal interessiert

Lufthansa und TAP Air Portugal (Foto: Lisbon Airport)

Die Lufthansa Group hat formell ihr Interesse bekundet, als Bieter am Prozess der Privatisierung der TAP Air Portugal teilzunehmen.

Ein entsprechendes Schreiben wurde fristgerecht bei Parpública, der portugiesischen Gesellschaft für Staatsbeteiligungen, eingereicht. Ziel des Prozesses ist neben dem Erwerb zunächst einer Minderheitsbeteiligung eine langfristige Partnerschaft zwischen der Lufthansa Group und TAP Air Portugal, um die erfolgreiche Zukunft von TAP als nationale Fluggesellschaft Portugals nachhaltig zu sichern.

Carsten Spohr, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Lufthansa AG, sagt: „Die Lufthansa Group begrüßt den Privatisierungsprozess der portugiesischen Regierung. Unser Ziel ist es, die globale Anbindung Portugals zu stärken, die portugiesische Identität von TAP zu bewahren und das Wachstum der Airline nachhaltig zu sichern. TAP Air Portugal hat eine große strategische Bedeutung in der europäischen Luftfahrtindustrie. Als langjähriger Partner in der Star Alliance und mit unseren umfassenden Investitionen in Portugal sehen wir die Lufthansa Group weiterhin als den besten Partner für TAP und für Portugal.“

Die Lufthansa Group ist seit mehr als 70 Jahren in Portugal aktiv. Aktuell bieten die Airlines der Gruppe mehr als 280 wöchentliche Flüge von und nach Portugal an. Das Unternehmen beschäftigt über 400 Fachkräfte in dem Land. Mit dem Bau eines neuen Lufthansa Technik Standorts für Reparaturen von Triebwerksteilen und Flugzeugkomponenten in Santa Maria da Feira bei Porto soll diese Zahl bis 2030 auf 1.000 steigen. Durch eine Kooperation würde Lissabon als atlantisches Drehkreuz im Netzwerk der Lufthansa Group gestärkt. Die Konnektivität zwischen Europa und anderen Weltregionen wie Südamerika, Afrika oder Nordamerika könnte ausgebaut werden.

Die Lufthansa Group ist seit jeher Treiber der Konsolidierung in Europa. Sie hat nationale Fluggesellschaften wie SWISS, Austrian Airlines, Brussels Airlines und zuletzt ITA Airways erfolgreich unter Wahrung der nationalen Identität gestärkt. Der Konzern bietet als weltweite Nummer eins außerhalb der USA die notwendige Größe, Erfahrung und finanzielle Stabilität, um nachhaltig Werte zu schaffen und die Rolle von TAP Air Portugal als Botschafterin des Landes in der ganzen Welt zu stärken.

Lufthansa Group