Lufthansa als Biotreibstoff Pionier

Auch Lufthansa will den neusten Trends nicht nachstehen und will ab April 2011 einen Airbus A321 mit Biotreibstoff auf die Linie schicken.

Der Biotreibstoff Airbus A321 wird ab April 2011 zwischen Hamburg und Frankfurt für voraussichtlich sechs Monate im regulären Linienverkehr eingesetzt werden. Der Biotreibstoff wird zu 50 Prozent aus herkömmlichem Kerosin und zu 50 Prozent aus CO2 neutralem Biotreibstoff zusammengemischt, dieses Gemisch muss bevor es im Flug eingesetzt wird noch zugelassen werden. Lufthansa wird bei dem Treibstoff mit der finnischen Unternehmung Neste Oil zusammenarbeiten und für die Flüge den NExBTL Betriebsstoff benutzen. Während den kommerziellen Flügen wird ein V2500 Triebwerk des Airbus A321 mit dem Biotreibstoffgemisch betrieben. Der Versuch soll das Langzeitverhalten dokumentieren und genauere Daten zum Verhalten des Triebwerks im Betrieb mit Biotreibstoff zeigen.