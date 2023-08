Lufthansa Technik wartet Oman Air

Der Technikbereich des Lufthansa Konzerns konnte einen Großauftrag für die Wartung von Boeing 737 der Oman Air an Land ziehen.

Der abgeschlossene Base-Maintenance-Vertrag umfasst fünfzehn Boeing 737 NG von Oman Air. Die verhandelten C-Checks umfassen auch die ACARS-Modifikation (Aircraft Communications Addressing and Reporting System) in neun dieser Maschinen. Die Checks und Modifikationen werden im Überholungszentrum der Lufthansa Technik in Budapest durchgeführt. Anlässlich der Vertragsunterzeichnung am 1. Februar erklärte Peter Hill, CEO von Oman Air: „Wir sind mit den Überholungsarbeiten, die Lufthansa Technik im Jahr 2010 durchgeführt hat, sehr zufrieden gewesen. Es war deshalb nur folgerichtig, Lufthansa Technik erneut zu beauftragen. Ich bin mir absolut sicher, dass wir auch dieses Mal wieder das gleiche Qualitäts- und Serviceniveau erzielen werden. Dieser neue Vertrag wird uns dabei helfen, unsere bekanntermaßen hohe Pünktlichkeit, sowie die hohen Produktstandards unserer Flotte und unserer Routen beizubehalten und sogar noch auszubauen.“Walter Heerdt, Senior Vice President Marketing & Sales bei Lufthansa Technik, sagte: „Dieser Vertrag ist der neueste Meilenstein in der langjährigen, vertrauensvollen Partnerschaft zwischen Oman Air und Lufthansa Technik. Wir freuen uns auf die weitere Vertiefung der Zusammenarbeit mit Oman Air, einem unserer wichtigsten Kunden in der Region.“