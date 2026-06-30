Lufthansa Technik wartet A350 APU von Air India

Air India Airbus A350-900 (Foto: Air India)

Air India beauftragt Lufthansa Technik mit der langfristigen Betreuung ihrer Hilfsturbinen (APU) auf der Airbus A350 Flotte.

Air India und Lufthansa Technik haben kürzlich einen mehrjährigen Vertrag über die Wartung, Reparatur und Überholung (Maintenance, Repair and Overhaul, MRO) der Hilfstriebwerke (Auxiliary Power Units, APUs) der wachsenden Airbus-A350-Flotte der indischen Fluggesellschaft abgeschlossen. Im Rahmen der Vereinbarung werden umfassende technische Services exklusiv für 40 Honeywell-HGT1700-APUs bereitgestellt, wodurch Lufthansa Technik die Führungsposition bei der Instandhaltung dieses APU-Typs weiter ausbaut. Sämtliche Leistungen werden in den spezialisierten APU-Werkstätten des Unternehmens in Hamburg erbracht.

Als offiziell autorisierte Garantiestation und zugelassener Instandhaltungsanbieter für die Honeywell-HGT1700-APU, die exklusiv für den Airbus A350 entwickelt wurde, verfügt Lufthansa Technik über umfangreiche technische Expertise, um die optimale Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit der Hilfstriebwerke sicherzustellen. Die neue Kooperation besteht aus einem umfassenden MRO-Serviceportfolio, einschließlich Ersatz-APU-Unterstützung sowie Engineering-Dienstleistungen.

Jeremy Yew Jin Kit, Senior Vice President Engineering and Maintenance bei Air India, sagte:

Die Unterzeichnung dieser exklusiven und langfristigen Vereinbarung stellt einen weiteren wichtigen Meilenstein in der wachsenden Partnerschaft zwischen Air India und Lufthansa Technik dar. Als erster Airbus-A350-Betreiber in Indien benötigen wir einen Instandhaltungspartner mit umfassender technischer Expertise und einer starken Erfolgsbilanz bei der Unterstützung von Flugzeugsystemen der nächsten Generation. Die Fähigkeiten von Lufthansa Technik bei der Instandhaltung von HGT1700-APUs geben uns das notwendige Vertrauen und die Zuverlässigkeit, um unseren wachsenden A350-Betrieb zu unterstützen. Zusammen mit unserem bestehenden Komponenten-Programm für die Boeing 777 stärkt diese Vereinbarung unsere enge Zusammenarbeit weiter.

Johanna Koch, Vice President Corporate Sales Asia Pacific bei Lufthansa Technik, kommentierte: