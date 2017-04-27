Lufthansa Technik präsentiert neues Produkt

Lufthansa Technik AVATAR (Foto: LH Technik)

Auf der Messe MRO Americas 2017 stellt die Lufthansa Technik AG erstmals AVIATAR vor, das erste Produkt des neu geschaffenen Geschäftsbereichs Digital Fleet Solutions.

AVIATAR ist eine ganzheitliche Lösung und innovative Plattform, auf der über zahlreiche Apps eine Vielzahl digitaler Maintenance-, Repair- and Overhaul-Produkte (MRO) und -Dienstleistungen angeboten wird – internet-basiert und auf einen Blick.

Der neue Geschäftsbereich Digital Fleet Solutions von Lufthansa Technik wurde am 01. April 2017 ins Leben gerufen. Die neue Einheit fungiert innerhalb von Lufthansa Technik als treibende Kraft für die digitale Transformation, und soll gleichzeitig Synergien schaffen und die Effizienz steigern. Ein weiterer Schwerpunkt besteht darin, für beziehungsweise in Zusammenarbeit mit Kunden Zusatzwert und Vorteile zu generieren, indem neue digitale Produkte und Dienstleistungen integriert und miteinander verknüpft werden.

Im Jahr 2025 werden voraussichtlich mehr als 38.000 Flugzeuge weltweit in Betrieb sein. Insgesamt werden neue Flugzeugtypen das Fünfzigfache heutiger Datenmengen produzieren. Mehr als die Hälfte aller Gesamtbetriebskosten für Airlines steht direkt oder indirekt im Zusammenhang mit MRO-Dienstleistungen. Für die Luftfahrt, und besonders für MRO-Dienstleister, bedeutet dies ein wachsendes Datenvolumen zusätzlich zu immer komplexeren Betriebsvorgängen. Die verfügbaren Datenmengen müssen nicht nur gesammelt sondern auch klassifiziert, analysiert, ausgewertet und in sinnvolle MRO-Maßnahmen integriert werden.

„Digitale Transformation bedeutet einschneidende Veränderungen für Ökonomie und Industrie – und es gibt keinen Sektor, der davon nicht betroffen wäre. Neue Technologien kommen auf und lösen altbewährte Standards ab. Prozesse verändern sich grundlegend und sogar erprobte und erfolgreiche Geschäftsmodelle gelten plötzlich als überholt. Diese Entwicklung hat auch entscheidenden Einfluss auf die MRO-Industrie“, sagte Dr. Johannes Bußmann, Vorstandsvorsitzender der Lufthansa Technik. „Lufthansa Technik bringt die digitale Transformation der Luftfahrtindustrie auf das nächste Level. Wir wollen die Zukunft der Luftfahrt mitgestalten und bieten als Pioniere auf diesem Gebiet einzigartige digitale MRO-Lösungen an – nicht nur für sondern mit unseren Kunden. Die enge Zusammenarbeit mit unseren Kunden ist von je her ein zentrales Element unserer erfolgreichen Produkte und Dienstleistungen. Unsere digitale Reise hat gerade erst begonnen.“

AVIATAR unterstützt Kunden in Echtzeit beim Management des komplexen Flottenbetriebs und hilft bei der Fehlerprognose für Einzelkomponenten. Es ermöglicht schnittstellenübergreifenden Informationsaustausch. Informationen werden an zentraler Stelle gebündelt und zusammengefasst. Mit Hilfe von Analysemodellen werden neue Einblicke, Empfehlungen und Meldungen erarbeitet, damit Kunden die nötigen Entscheidungen schneller und fundierter treffen können.

AVIATAR-Nutzer profitieren von optimierten Betriebszeiten, verminderten Folgekosten sowie sichererem und zuverlässigerem Flottenbetrieb, zum Nutzen von Fluggästen auf der ganzen Welt.

„Lufthansa Technik vereint in einzigartiger Weise profundes Ingenieurwissen sowie große Sammlungen von und Erfahrung im Umgang mit MRO-Verlaufsdaten, mit ausgeprägter Analysekompetenz“, ergänzte Dr. Christian Langer, Leiter von Digital Fleet Solutions bei Lufthansa Technik. „Mit dieser besonderen Kombination aus Qualifikationen und unseren neuen digitalen Impulsgebern tun wir immer noch das, was wir schon immer am besten können: Produkte und Dienstleistungen anbieten und optimieren, um unsere Kunden zu beflügeln, Betriebszeiten zu verlängern, Fehlerquoten zu senken und die Effizienz zu erhöhen. AVIATAR ist die Verknüpfung von Digitalisierung und unseren größten Stärken.“

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