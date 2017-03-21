Lufthansa Technik präsentiert SafeDrone

Drohne (Quelle unbekannt)

„SafeDrone by Lufthansa Technik" ist eine neue Initiative zur Minimierung von Unsicherheiten und Risiken in der unbemannten Luftfahrt.

Die offene und völlig transparente Plattform ermöglicht allen interessierten Marktteilnehmern die Zusammenarbeit und den direkten Zugriff auf anerkannte Standards für Technik, Qualität und Sicherheit im Umgang mit Drohnen.

Über ein kostenfreies Basisangebot können sich Drohnen-Piloten und -Dienstleister samt ihrer Fluggeräte registrieren, qualifizieren und anhand des „SafeDrone Code of Conduct" zertifizieren lassen. Neben einer Einführung in Unmanned Aircraft Systems, Komponenten, Flug- und Steuerungsgrundlagen, erhalten die Teilnehmer eine Grundlagenschulung in Flugsicherheit, Aerodynamik und Meteorologie. Als Nachweis erhält jeder Teilnehmer abschließend ein Safe-Flyer-Zertifikat.

Die Inhalte des kostenfreien Online-Trainings wurden von Experten der Lufthansa Technik und Lufthansa Aviation Training unter Berücksichtigung der Anforderungen mehrerer Landesluftfahrtbehörden zusammengestellt. So werden Dienstleister und Piloten optimal für den sicheren und verantwortungsvollen Umgang mit ihren Drohnen sensibilisiert und geschult.

„Als Mitglied der ‚SafeDrone‘ Community erhalten registrierte Nutzer neben einer Plakette zur Kennzeichnung ihrer Drohne Online-Zugang zu Checklisten und aktuellen Informationen", so Olaf Ronsdorf vom Projektteam. Darüber hinaus erhalten Kunden auch Prämienvorteile beim Abschluss einer Haftpflichtversicherung für ihre Drohne. Das Angebot wird kontinuierlich um Bestandteile für anspruchsvolle und professionelle Nutzer ausgebaut.

Lufthansa Technik präsentiert „SafeDrone" vom 20. bis 24. März live auf der Messe CeBit in Hannover, Halle 17, Stand A30.