Lufthansa Technik arbeitet für China Airlines

China Airlines Boeing 787-9 Dreamliner (Foto: China Airlines)

China Airlines (CAL) hat die Lufthansa Technik AG mit Aircraft Transition Services für 29 geleaste Flugzeuge beauftragt.

Die in Taiwan ansässige Fluggesellschaft und der weltweit führende MRO-Anbieter haben kürzlich einen Dreijahresvertrag unterzeichnet, der Transition Services für 12 Boeing 737-800 und 17 Airbus A330 umfasst.

Durchgeführt werden die insgesamt 29 Projekte an verschiedenen Standorten im asiatisch-pazifischen Raum. Mit weltweit mehr als 400 Transition-Services-Projekten verfügt Lufthansa Technik über jahrelange Erfahrung in diesem Bereich. Für Flugzeugbetreiber wie Airlines, die die Aircraft Transition Services buchen, übernimmt Lufthansa Technik den komplexen Leasingprozess und unterstützt in jeder Phase des Leasingverhältnisses.

Jason Tsai, Vice President Engineering Division Operations von China Airlines, sagte: „Da wir die 29 Flugzeuge von 11 verschiedenen Leasinggesellschaften beziehen, waren wir auf der Suche nach einem zuverlässigen Partner, der das Geschäft bestens kennt. Aus unserer Erfahrung heraus wissen wir, dass Lufthansa Technik beide Kriterien erfüllt.“

Für China Airlines ist es nicht die erste Kooperation mit Lufthansa Technik – die beiden Unternehmen arbeiten schon seit einigen Jahren zusammen. Erst im vergangenen Jahr verlängerten sie ihren Total-Component-Support-Vertrag um mindestens sechs weitere Jahre.

„Wir bedanken uns bei China Airlines für das Vertrauen und freuen uns, unsere Partnerschaft erneut auszubauen“, sagte Frank Martens, Senior Director Sales and Customer Development, Digital Fleet Services bei Lufthansa Technik. „Eines der Ziele unserer Aircraft Transition Services ist es, dass sich unsere Kunden auf das Wesentliche konzentrieren können: den erfolgreichen täglichen Betrieb ihrer Flotte. Wir freuen uns, dass China Airlines uns ausgewählt hat, die Transition Services für sie zu übernehmen.“

Lufthansa Technik AG