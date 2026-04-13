Lufthansa Piloten streiken

Flughafen Münster Osnabrück Lufthansa Airbus A319 (Foto: Flughafen Münster Osnabrück)

Piloten der Lufthansa sind in der Nacht auf Montag in den Streik getreten, die Arbeitsniederlegung soll 48 Stunden dauern und wurde angekündigt.

Die Piloten von Lufthansa Eurowings, Lufthansa CityLine streiken, um die festgefahrenen Lohnverhandlungen wieder in Gang zu setzen und bessere Bedingungen bei den Betriebsrenten für alle Piloten bei Lufthansa zu erwirken. Federführenden beim Pilotenstreik ist die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit. Der Warnstreik gilt für 48 Stunden und soll am Dienstag in der Nacht um 24:00 Uhr enden.

Von Flugausfällen betroffene Passagiere werden durch Lufthansa aktiv per E-Mail benachrichtigt. Fluggäste, die nicht kontaktiert werden, können vorerst davon ausgehen, dass ihr Flug planmässig stattfinden wird. Flüge ins Krisengebiet Nahost sollen nicht bestreikt werden.