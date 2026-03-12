Lufthansa Piloten streiken

Erster Airbus A320neo Lufthansa City Airlines (Foto: Lufthansa)

Piloten der Lufthansa sind in der Nacht auf Donnerstag in den Streik getreten, die Arbeitsniederlegung von 48 Stunden wurde angekündigt.

Die Piloten von Lufthansa und Lufthansa Cargo streiken, um die festgefahrenen Lohnverhandlungen für die Piloten bei Lufthansa CityLine wieder in Gang zu setzen und bessere Bedingungen bei den Betriebsrenten für alle Piloten bei Lufthansa zu erwirken. Federführenden beim Pilotenstreik ist die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit. Der Warnstreik gilt für 48 Stunden und soll am Freitag in der Nacht um 24:00 Uhr enden. Von Flugausfällen betroffene Passagiere werden durch Lufthansa aktiv per E-Mail benachrichtigt. Fluggäste, die nicht kontaktiert werden, können vorerst davon ausgehen, dass ihr Flug planmässig stattfinden wird. Flüge ins Krisengebiet Nahost sollen nicht bestreikt werden.