Lufthansa Piloten streiken

Lufthansa Boeing 747-8I (Foto: Lufthansa)

Piloten und Flugbegleiter der Lufthansa sind in der Nacht auf Donnerstag in den Streik getreten, die Arbeitsniederlegung von 24 Stunden wurde angekündigt.

Die Piloten von Lufthansa und Lufthansa Cargo streiken, um bessere Bedingungen bei den Betriebsrenten zu erwirken. Bei den Flugbegleitern geht es im Allgemeinen um bessere Arbeitsbedingungen. Federführenden beim Pilotenstreik ist die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit bei den Kabinencrews ist es die Unabhängige Flugbegleiter Organisation (UFO). Der Warnstreik gilt für 24 Stunden und wird heute Nacht um 24:00 Uhr enden. Die betroffenen Fluggäste sind gebeten, sich übers Internet bei der Lufthansa über Flugstreichungen zu informieren.

