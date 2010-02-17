Lufthansa Piloten stimmen über Streik ab

Die Deutsche Lufthansa und die Gewerkschaft der Piloten haben ihre Gespräche unterbrochen, die Gewerkschafter bereiten eine Abstimmung über eine Streikaktion vor.

Joerg Handwerg, ein Sprecher der Vereinigung Cockpit sagte, es habe keine formellen Gespräche und auch keinen Fortschritt gegeben. Die informellen Gespräche hätte nur klar gemacht, dass die Leitung der Lufthansa die Konfrontation suche. Die Gewerkschaft will das Resultat der Abstimmung heute Mittag bekannt geben. Die Piloten wollen eine Garantie, dass die Flüge der Lufthansa nicht an Flugzeuge und Personal ihrer Tochtergesellschaften abgegeben werden. Claudia Lange, eine Vertreterin der Lufthansa meinte dazu, es gäbe noch keine Pläne zur Wiederaufnahme der Diskussionen mit den Piloten. Die Airline bereite verschiedene, mögliche Szenarien vor, um die Auswirkungen für die Passagiere zu minimieren.