Lufthansa Piloten sagen Streik ab

Der angekündigte Streik für heute ab dem Flughafen Frankfurt wurde von den Lufthansa Piloten abgesagt, der Flugplan kann heute weitgehend nach Plan abgewickelt werden.

Den Passagieren der Lufthansa bleibt heute Dienstag ein weiterer Streiktag erspart. Die Pilotengewerkschaft der Lufthansa Piloten hat die geplante Arbeitsniederlegung für heute abgesagt. Die Gewerkschaft setzt auf weitere Gespräche mit der Lufthansa Geschäftsleitung. Die Geschäftsleitung habe der Gewerkschaft veränderte Bedingungen für einen Vorruhestand der Piloten vorgeschlagen. Die Tarifkommission der Pilotengewerkschaft habe daraufhin noch für diese Woche neue Gesprächstermine angeboten.

Nach der Absage der Streiks wird die Lufthansa weitgehend nach Plan fliegen. Allerdings bleibt es bei der Änderung, dass am Morgen sieben Flüge vom Frankfurter Flughafen aus früher losgehen. Die Lufthansa versucht bei Verbindungen im Tagesverlauf mögliche Verspätungen zu vermeiden.