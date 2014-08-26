Lufthansa Piloten drohen mit Streik

Die Lufthansa Piloten konnten sich trotz eines Moderators nicht mit der Geschäftsleitung einigen, nun könnte bei Lufthansa, Lufthansa Cargo und German Wings gestreikt werden.

Die Flugzeugführer der Lufthansa streiten seit Monaten mit ihrem Arbeitgeber über Lohnerhöhungen und Nachverhandlungen bei den Übergangsversicherungen für die Renten. Nun konnten sich die beiden Streitparteien trotz einer Moderation schon wieder nicht einig werden. Der Pilotenverband droht ihrem Arbeitgeber nun schon wieder mit einem Pilotenstreik. Damit der Druck auf die Geschäftsleitung hoch bleibt, wurden die genauen Streiktermine noch nicht bekannt gegeben. Die Pilotengewerkschaft beabsichtigt die Öffentlichkeit vor dem Arbeitsausstand jedoch zu informieren.