Lufthansa Kabinenpersonal sagt Streik ab

Lufthansa Flugbegleiter (Foto: Lufthansa)

Das Lufthansa Kabinenpersonal hat den angekündigten Streik für Donnerstag und Freitag abgesagt.

Die Lufthansa Passagier können aufatmen, die Flugbegleitergewerkschaft UFO hat den Streik für Morgen Donnerstag und Freitag abgeblasen. Diese erfreuliche Neuigkeit teilte die Gewerkschaft UFO heute mit. Ein Gespräch mit dem Vorstand machte diesen Entscheid möglich. Beide Seiten halten am Ziel eines durch Lufthansa angekündigten Jobgipfels fest, bei dem am 2. Dezember Vertreter des Konzerns sowie der drei Gewerkschaften Ufo, Verdi und Cockpit teilnehmen sollen.