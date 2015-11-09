Lufthansa Kabine streikt weiter

Lufthansa Flugbegleiter (Foto: Lufthansa)

Am Freitag sind die Flugbegleiter der Lufthansa in den Teilstreik getreten, der Streik wurde am Sonntag ausgesetzt und heute wieder aufgenommen.

Die Streiks nehmen bei Lufthansa kein Ende, nach den Piloten streikt jetzt auch noch das Kabinenpersonal. Am Freitag haben die Flugbegleiter, die in der Gewerkschaft UFO organisiert sind, ihre Arbeit teilweise niedergelegt, daher musste Lufthansa am Freitag und Samstag zahlreiche Flüge streichen. Am Sonntag unterbrachen die streikenden Mitarbeiter ihre Arbeitsniederlegung und heute streikt es weiter. Falls keine Lösung gefunden wird, dann werden die Streiks bis Freitag andauern.

Den betroffenen Passagieren raten wir, sich vor Reiseantritt zu informieren, ob der gewählte Flug vom Streik betroffen ist oder normal durchgeführt wird.

Für die Lufthansa Kunden hoffen wir, dass bei dem Personal und beim Management endlich wieder Vernunft einkehrt und tragbare Lösungen gefunden werden, damit solche Arbeitsniederlegungen in Zukunft vermieden werden können.