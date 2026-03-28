Lufthansa Group vereinbart Tarifabschluss für mehr als 20.000 Mitarbeitende

Lufthansa Airbus A320 am Flughafen Frankfurt (Foto: Fraport)

Die Lufthansa Group und Verdi haben sich nach intensiven Verhandlungen für über 20.000 Bodenbeschäftigte in Deutschland auf einen Tarifabschluss geeinigt.

Mit diesem neuen Vertragsabschluss sind bei einer Mindestlaufzeit von mehr als zwei Jahren Vergütungserhöhungen von insgesamt 4,6 Prozent vorgesehen, die unter anderem Mitarbeitenden der Deutsche Lufthansa AG, Lufthansa Cargo und Lufthansa Technik zugutekommen. Darüber hinaus wurden weitere Vereinbarungen getroffen, darunter eine Absicherung für Stationsmitarbeitende in Deutschland.

Michael Niggemann, Vorstand Personal und Recht, Deutsche Lufthansa AG, sagt:

Dieser Abschluss setzt in Zeiten geopolitischer Krisen und den damit einhergehenden Auswirkungen auf die globale Wirtschaft ein klares Zeichen: Wir sind für unsere Mitarbeitenden ein verantwortungsvoller Arbeitgeber. Zudem garantiert die lange Laufzeit Verlässlichkeit. Das ist eine gute Basis, um weiter in die Lufthansa Group und damit in die Zukunft unserer Mitarbeitenden zu investieren. Nach anspruchsvollen Verhandlungen konnten wir gemeinsam einen guten Kompromiss am Verhandlungstisch erzielen – ohne Arbeitskampfmaßnahmen und damit ohne Belastungen für unsere Kunden und zusätzliche wirtschaftliche Beeinträchtigungen. Das ist nur gelungen, weil beide Seiten sich ihrer tarifpartnerschaftlichen Verantwortung für die Lufthansa Group bewusst waren und es einen gemeinsamen Willen zu einer Einigung gab. Mit diesem Grundverständnis haben wir uns darauf geeinigt, dass wir uns auch mit Blick auf Beschäftigungssicherung zu Krisenmaßnahmen verständigen wollen, sollte es zu einer Verschärfung der Auswirkungen des geopolitischen Konflikts auf die Lufthansa Group kommen.

Die wichtigsten Eckpunkte der Einigung:

Die Beschäftigten von Lufthansa Technik und Lufthansa Cargo erhalten rückwirkend zum 1. Januar 2026 eine Vergütungserhöhung von 2,2 Prozent. Zum 1. März 2027 folgt eine weitere Erhöhung um 2,4 Prozent.

Die Bodenbeschäftigten der Deutsche Lufthansa AG erhalten zum 1. Januar 2027 eine Vergütungserhöhung von 2,2 Prozent. Eine weitere Erhöhung um 2,4 Prozent erfolgt zum 1. März 2027. Die spätere Auszahlung der ersten Stufe der Vergütungserhöhung erfolgt angesichts der herausfordernden wirtschaftlichen Lage von Lufthansa Airlines.

Der Vergütungstarifvertrag (VTV) Boden hat eine Mindestlaufzeit von 26 Monaten, rückwirkend ab dem 1. Januar 2026.

Der Abschluss des Tarifvertrages steht unter Gremienvorbehalt.