Lufthansa Group veröffentlicht Winterflugplan

Lufthansa Boeing B747-8 (Foto: Lufthansa)

Lufthansa, Austrian Airlines, SWISS und Brussels Airlines haben ihre Winterflugpläne 2025/26 veröffentlicht.

Auch Eurowings und Discover Airlines haben ihre Angebote für den kommenden Winter publiziert. Der Winterflugplan beginnt am 26. Oktober 2025. Alle Ziele sind ab sofort buchbar.

„Ein stabiler, pünktlicher und verlässlicher Flugplan für alle Airlines der Lufthansa Group für den Winter, gerade für die Weihnachtsferien, ist unser vorrangiges Ziel. Unsere Mitarbeiter an den Flughäfen werden für einen reibungslosen Ablauf sorgen. Darüber hinaus bringen wir mit der Erweiterung des Allegris-Angebotes bei Lufthansa Airlines ein deutliches Upgrade im Premiumsegment in viele Kernmärkte,“ sagt Dieter Vranckx, Chief Commercial Officer Lufthansa Group.

Highlight des Winterflugplanes von Lufthansa:

Für den Winterflugplan 2025/2026 bietet Lufthansa weitere Langstreckenflüge an, auf denen Fluggäste in den Genuss der neuen Allegris Kabine in allen Klassen kommen: Economy, Premium Economy, Business und First Class. Ab dem 26. Oktober fliegen die neuen Flugzeuge mit der modernsten Kabinenausstattung täglich von München nach New York (John F. Kennedy und New Jersey-Newark), Chicago, Shanghai, Kapstadt, Miami und Tokio. Zudem wird Bengaluru in Indien dreimal wöchentlich angeboten. Insgesamt sind dies so viele Allegris-Destinationen wie nie zuvor. Gäste, die schon auf diesen Flügen gebucht sind, können sich nun auf einen komfortablen Allegris-Sitz freuen.

Bereits zehn A350-900 mit der neuen Kabinenausstattung an Bord fliegen im Winterflugplan für Lufthansa. Mehr als eine halbe Million Fluggäste kamen inzwischen in allen Klassen in den Genuss der neuen Sitze – und deutlich über 90 Prozent waren von Lufthansa Allegris begeistert. In diesem Jahr plant Lufthansa zudem die Einführung von Allegris in Frankfurt – mit der Boeing 787-9 sowie der Nachrüstung der Bestandsflotte, als erstes auf der Boeing 747-8.

Weitere Neuigkeiten bei Lufthansa: auf Grund der hohen Nachfrage wird die Verbindungen von Frankfurt nach Bydgoszcz (Polen) und von München nach Oradea (Rumänien) im kommenden Winter fortgeführt. Diese Verbindungen wurden im Sommer 2025 in den Flugplan aufgenommen. Außerdem stehen die Airbus A380 Ziele ab München für die Wintersaison fest: A380-Enthusiasten können sich auf Flüge nach Bangkok, Delhi, Los Angeles und San Francisco mit der bei Gästen und Crew äußerst beliebten A380 freuen.

Weitere News der Lufthansa Group Airlines:

Austrian Airlines wird im Winter die Verbindungen von Innsbruck nach Brüssel, Warschau und Kopenhagen weiterführen und Amsterdam als vierte Destination ab Innsbruck hinzunehmen. Darüber hinaus erweitert Austrian Airlines ihr Angebot von Wien nach Bangkok: Bis zu zwei tägliche Verbindungen stehen nun auf dem Flugplan. Ab 26. Oktober 2025 fliegen Austrian Airlines nun den Flughafen Linate und nicht mehr Malpensa für alle Flüge nach Mailand an. Diese Änderung erfolgte durch die Übernahme entsprechender Slots von ITA Airways, die seit Jahresbeginn ebenso wie Austrian Airlines zur Lufthansa Gruppe gehört. Der Flughafen Linate liegt wesentlich näher bei Mailand, womit sich die Fahrtzeit in die City für die Reisenden deutlich verkürzt.

SWISS baut ihr Angebot in die polnische Stadt Krakau aus. Darüber hinaus werden die im letzten Jahr erstmals auch im Winter bedienenten Ziele Cluj-Napoca (Rumänien) und Košice (Slowakei) ab Zürich fortgeführt. Darüber hinaus wird auch das Langstreckenziel und Washington D.C. (USA) aus Zürich im Winter bedient. Ab Genf setzt SWISS einen Fokus auf Verbindungen nach und von Großbritannien, Irland und Skandinavien – insbesondere mit Blick auf Wintersportreisende, die Sportferien in der Schweiz planen.

Brussels Airlines baut ihr Angebot von Brüssel nach Afrika weiter stark aus. So bekommen unter anderem Lomé (Togo), Dakar (Senegal), Conakry (Guinea), Monrovia (Liberia), Accra (Ghana) und Freetown (Sierra Leone) zusätzliche wöchentliche Verbindungen. Brussels Airlines stärkt damit ihre Rolle, als «Afrika Experte» innerhalb der Lufthansa Group.

Eurowings, der größte deutsche Ferienflieger verbindet Berlin ab November 2025 dreimal wöchentlich nonstop mit Abu Dhabi. Nach Dubai und Dschidda ist es bereits die dritte Fernstrecke innerhalb kurzer Zeit für die deutsche Hauptstadt. Zusätzlich baut Eurowings das Berlin-Angebot in die Boom-Metropole Dubai aus: Bis zu elfmal nimmt die Airline dann Kurs auf Dubai (statt bisher siebenmal wöchentlich). Für ein echtes Winter-Highlight sorgt Eurowings auch in Niedersachen: Ab Hannover geht es mit dem Erstflug am 4. November künftig dreimal pro Woche direkt und ohne Umstieg nach Dubai. Die dritte neue Destination erhält Baden-Württemberg: Eurowings verbindet fortan zweimal wöchentlich Stuttgart mit Dschidda in Saudi-Arabien. Außerdem neu: Im Winterflugplan 2025/26 steuert Eurowings Marsa Alam in Ägypten ab Köln, Hamburg und Berlin an.

Discover Airlines ergänzt ihr Streckennetz um ein weiteres Highlight: Ab Winter 2025/26 fliegt der Ferienflieger erstmalig von Frankfurt auf die Seychellen. Dies ist eine Premiere: Bislang gab es keine Flüge non-stop aus der Main-Metropole in das Inselparadies. Außerdem stehen Flüge nach Punta Cana in der Dominikanischen Republik im Flugplan - die einzige Direktverbindung von München in die beliebte Urlaubsregion in der Karibik. Zudem nimmt Discover Airlines ab Frankfurt erstmals Alta in Norwegen in den Flugplan auf.